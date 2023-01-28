Снегопады в Румынии заблокировали движение транспорта: люди из снежной ловушки спасаются пешком (фото, видео)

В субботу, 28 января, сильный снег и метели парализовали движение транспорта на половине территории Румынии. Нарушено не только автомобильное и авиасообщение, но и железнодорожное. Время задержки поездов составляет не менее 190 минут.

Об этом сообщает местное издание Digi24.

В километровых очередях, среди пробок стоят сотни людей, большинство из них еще со вчерашнего вечера. Водители ждут приезда спасателей, чтобы расчистить снежные заносы.

Тем временем люди оставляют на дороге свои автомобили, а пассажиры выходят из автобусов и спасаются из снежной ловушки пешком. соответствующие видео публикуют в соцсетях.

Больше всего проблем в уездах Вранча и Бузеу.

В уезде Вранча в Румынии был введен режим повышенной готовности из-за снежной бури. Местные власти созвали национальный комитет по чрезвычайным ситуациям.

На борьбу со снегопадом в уезде Бузе привлекли Национальную армию. Антикризисные штабы создаются прямо на заблокированных трассах.

Министерство национальной обороны сообщило в субботу, что силы из 50 солдат и пяти технических машин помогают местным властям убирать снег с транспортных средств, застрявших между городами Бузеу и Рямнику-Серат.

Напомним, в этот же день на юге Одесской области из- за снегопадов осложнен проезд по трассе М-15 Одесса-Рени в направлении Бухареста. Образовалась пробка из грузовиков.

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