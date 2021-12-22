Снесло мост и затопило дома: Боливия страдает от сильного наводнения

Пропали без вести по меньшей мере два человека.

В Боливии натворило бедственное мощное наводнение, возникшее из-за сильных осадков.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 декабря.

От паводков страдают центр и восток страны. Затоплены десятки домов. От непогоды пострадали поля и дороги.

В центральном городе Майрана вода смыла временный мост. В этом же регионе пропали без вести двое рабочих. Они пытались спасти от наводнения технику, на которой работали. Чрезвычайцы проводят поисковую операцию, но пока сведений о судьбе смытых наводнением людей нет.

В Боливии из-за наводнения затоплены десятки домов | Новости мира

Как сообщалось, сезонные дожди повлекли за собой сильное наводнение в Малайзии. В регионе в сутки выпала месячная норма осадков. Под воду ушли целые города, а свои дома покинули более 30 тысяч человек. Для эвакуации задействовали полицию и армию.

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