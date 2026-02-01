Снежная буря повлекла за собой транспортный коллапс и массовые отключения электричества – детали

Шторм в США / © AP

Мощная снежная буря накрыла южные штаты США, повлекшие серьезные перебои в работе транспорта и резкое похолодание в регионах, которые обычно не сталкиваются с суровыми зимними условиями. Ожидается, что сложная ситуация сохранится и в воскресенье.

Детали сообщает агентство AFP.

Новый всплеск экстремальной погоды произошел менее чем через неделю после масштабного шторма, который прошелся значительной частью страны, унес жизни более 100 человек и оставил общины в борьбе со снегом и гололедицей.

В субботу обильные снегопады фиксировались в Северной Каролине и соседних штатах. Местные власти призвали жителей воздержаться от поездок и предупредили об угрозе для прибрежной инфраструктуры. Предупреждения о зимнем штормах действовали на всей территории Северной и Южной Каролины, а также в частях Джорджии, Теннесси, Кентукки и южной Виргинии.

По данным дорожной полиции, только в Северной Каролине в сутки произошло около 750 дорожно-транспортных происшествий. В городе Фауст выпало до 37 см снега, в Вест-Критке (Вирджиния) – более 31 см, а в Харрисбурге (Теннесси) – более 23 см.

Сильный ветер в прибрежных районах сносил снег с дорог, создавая опасные условия. Национальная метеорологическая служба предупредила, что поездки могут быть "крайне опасными и потенциально угрожающими жизни". В одном из инцидентов в городе Гастония скоростной поезд врезался в застрявший на путях грузовик — обошлось без пострадавших.

Непогода серьезно повлияла и на авиасообщение. По данным FlightAware, в международном аэропорту Шарлотт-Дуглас в течение субботы и воскресенья отменили более 1800 рейсов. В аэропорту работало около 300 работников, которые расчищали взлетные полосы и подъездные пути. В Атланте — самом загруженном аэропорту мира — в субботу было отменено более 600 рейсов, еще около 50 было отменено утром воскресенья.

Синоптики сообщают, что прибрежный циклон усиливается и продолжит приносить интенсивные снегопады, сильный ветер и возможны вьюги в Каролинах. Вслед за штормом в регион поступает арктический воздух, который приведет к падению температур ниже нуля даже на юге Флориды.

Самая низкая температура среди континентальных штатов США была зафиксирована в городе Дэвис (Западная Вирджиния) — минус 33 °C. На утро воскресенья без электроснабжения оставались около 156 тысяч потребителей, преимущественно в штатах Миссисипи, Теннесси и Луизиана.

В Северной Каролине из-за шторма закрыли кемпинги и отдельные пляжи на Внешних отмелях, а в Миссисипи власти открыли десятки пунктов обогрева и задействовали резервные генераторы для критической инфраструктуры.

Морозы также повлияли на космическую отрасль: НАСА отложило ключевое испытание по заправке ракеты на мысе Канаверал, что может отсрочить запланированный на этот месяц пилотируемый облет Луны не менее чем на несколько дней.

Мы ранее информировали, что мощный зимний шторм "Ферн", начавшийся в субботу, 24 января, вызвал рекордные морозы и сильные снегопады в Соединенных Штатах, заставив власть ввести чрезвычайное положение в ряде штатов.