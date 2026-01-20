Снежная буря спровоцировала масштабное ДТП: столкнулись 100 авто (фото)

Реклама

Мощный зимний шторм в США вызвал масштабную аварию на межштатной магистрали в Мичигане, где столкнулись или слетели в кювет более 100 автомобилей. Полиция сообщает о многочисленных травмированных и полном перекрытии движения в обоих направлениях.

Об этом пишет AP.

В штате Мичиган 19 января сильный снегопад, вызванный эффектом Великих озер, привел к масштабному ДТП с участием более сотни автомобилей, часть из которых съехала с межштатной трассы.

Из-за аварии полиция перекрыла движение в обоих направлениях автострады Interstate 196 вблизи Гранд-Рапидс. К ликвидации последствий привлекли эвакуационные службы, которые убирали с дороги, в частности, более 30 грузовиков с полуприцепами. Правоохранители сообщили о многочисленных травмах, в то же время погибших нет.

Очевидец Педро Мата-младший рассказал, что во время движения со скоростью 20 — 25 миль в час видимость была почти нулевой из-за сильной метелицы. Он сумел вовремя остановить пикап и выехать на разделительную полосу, чтобы избежать столкновения с другими авто.

«Было немного страшно просто слышать все эти звуки — удары и грохот позади. Я видел, что было передо мной, но не мог четко разглядеть, что происходит сзади», — сказал Мата.

Авария с участием 100 авто в Мичигане / © скриншот с видео

Эта авария стала одним из последствий мощного зимнего шторма, который накрыл значительную часть США. Национальная метеорологическая служба предупредила о сильных морозах и снежных бурях в ряде штатов — от севера Миннесоты до Нью-Йорка.

Накануне снег выпал даже в северных районах Флориды и осложнил проведение футбольных плейофных матчей в Массачусетсе и Чикаго. Метеорологи также прогнозируют ночные заморозки в северной и центральной Флориде и на юго-востоке Джорджии.

В шерифском офисе округа Оттава сообщили о многочисленных авариях, опрокинутых грузовиках и большом количестве автомобилей, оказавшихся за пределами проезжей части. Заблокированных водителей автобусами доставляли в школу Hudsonville High School, где им оказывали помощь и возможность организовать поездку.

Ожидается, что Interstate 196 будет перекрыта еще несколько часов, пока будет продолжаться расчистка.

Компания Grand Valley Towing отправила на место аварии более десяти эвакуаторов, к работам присоединились и другие службы, несмотря на сложные погодные условия.

«Мы стараемся как можно быстрее убрать все автомобили, чтобы восстановить движение», — отметил менеджер компании Джефф Вествелд.

К слову, накануне на юге Испании неподалеку Кордовы произошла масштабная железнодорожная катастрофа: скоростной поезд Малага — Мадрид сошел с рельсов и врезался во встречный поезд. В результате столкновения, по последним данным, погибли 39 человек, еще 73 пассажира получили ранения и были госпитализированы.