Снежная катастрофа накрыла Японию: стихия унесла десятки жизней

Снег в Японии. / © Associated Press

Япония почти три недели страдает от обильных снегопадов. Непогода унесла жизни 46 человек. Кроме того, по меньшей мере 558 получили ранения.

Об этом свидетельствуют новые данные Агентства по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, пишет The Japan Times.

Мощный снегопад длится с конца января. Сильные осадки повлекли за собой дорожный хаос, особенно вдоль побережья, выходящего на Японское море. По данным полиции и местных чиновников, много смертельных аварий произошло, когда груды снега падали на жителей с крыш или люди падали, пытаясь его расчистить.

По данным Японского метеорологического агентства, в северном региональном центре Аомори жителям приходится столкнуться с 1,3 метрами снега на земле.

Как сообщалось, север Японии оказался под ударом снежной стихии. Последствия непогоды зафиксированы в 15 префектурах. В наиболее пострадавших районах высота снежного покрова местами достигла около двух метров. В разных регионах начали фиксировать смерти. Больше всего жертв – в префектуре Ниигата.

В то же время шторм "Леонардо" затопил Испанию и Португалию . Стихия принесла рекордные осадки и шквальный ветер. В частности, в Португалии река Дору вышла из берегов Порту, а город Алкасер-ду-Сал уже третий день остается частично затопленным.