Снежная ловушка на "Крыше мира": на Эвересте из-за непогоды застряла тысяча человек

Вьюга остановила туризм на горе Эверест / © pixabay.com

Почти 1000 человек оказались в ловушке на тибетской стороне горы Эверест из-за вьюги, заблокировавшей дороги.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Сотни жителей села и спасательных команд были направлены на расчистку снега, блокирующего доступ к этой местности, расположенной на высоте более 4900 м. Некоторых туристов уже эвакуировали с горы.

Снегопад начался вечером 3 октября и продолжался 4 октября. Продажа билетов и въезд в живописную зону Эвереста была приостановлена с конца 4 октября.

По словам местной полиции, сразу за границей в Непале сильные дожди повлекли за собой оползни и внезапные наводнения, которые заблокировали дороги, смыли мосты и унесли жизни по меньшей мере 47 человек.

Тридцать пять человек погибли в результате отдельных оползней в восточном округе Илам (Непал), граничащего с Индией. Девять человек пропали без вести после того, как их смыло паводковой водой, а еще трое погибли в результате ударов молнии в других частях страны.

