Снежная ловушка возле Эвереста: сотни туристов чуть не погибли в Тибете из-за снежной бури

Эверест. / © Associated Press

Реклама

В Тибете, у восточного склона Эвереста, завершили масштабную спасательную операцию. Из района эвакуировали более 580 туристов, оказавшихся в изоляции из-за сильной вьюги.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Среди спасенных – иностранные путешественники, местные гиды и пастухи яков. В общей сложности было эвакуировано 580 туристов, а также более 300 гидов, пастухов и другого вспомогательного персонала. Местные власти назвали эту операцию одной из крупнейших поисково-спасательных операций в регионе.

Реклама

В минувшие выходные сотни туристов застряли в глубоком снегу в изолированной долине Карма, расположенной на средней высоте 4200 м. Чрезвычайно мощная метель принесла в регион сильные снегопады.

Снежная буря также помешала альпинистам, сопровождаемым американской компанией Madison Mountaineering, подняться на вершину Чо-Ойю, высота которой 8188 м, на границе Китая с Непалом.

Долину Карма впервые исследовали западные путешественники столетие назад. В последние годы, с развитием региона Эвереста в Тибете как важной туристической локации, этот район привлекает все большее количество посетителей. В прошлом году регион Эвереста посетили более 540 тысяч туристов. Это новый рекорд.

Напомним, на днях стало известно, что на Эвересте из-за непогоды застряла тысяча человек. Снегопад начался вечером 3 октября и продолжался весь день 4 октября. Сильный снег заблокировал доступ к тибетской стороне горы.