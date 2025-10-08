- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
Снежная ловушка возле Эвереста: сотни туристов чуть не погибли в Тибете из-за снежной бури
Сотни путешественников на несколько дней оказались отрезанными от мира из-за снежной бури.
В Тибете, у восточного склона Эвереста, завершили масштабную спасательную операцию. Из района эвакуировали более 580 туристов, оказавшихся в изоляции из-за сильной вьюги.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Среди спасенных – иностранные путешественники, местные гиды и пастухи яков. В общей сложности было эвакуировано 580 туристов, а также более 300 гидов, пастухов и другого вспомогательного персонала. Местные власти назвали эту операцию одной из крупнейших поисково-спасательных операций в регионе.
В минувшие выходные сотни туристов застряли в глубоком снегу в изолированной долине Карма, расположенной на средней высоте 4200 м. Чрезвычайно мощная метель принесла в регион сильные снегопады.
Снежная буря также помешала альпинистам, сопровождаемым американской компанией Madison Mountaineering, подняться на вершину Чо-Ойю, высота которой 8188 м, на границе Китая с Непалом.
Долину Карма впервые исследовали западные путешественники столетие назад. В последние годы, с развитием региона Эвереста в Тибете как важной туристической локации, этот район привлекает все большее количество посетителей. В прошлом году регион Эвереста посетили более 540 тысяч туристов. Это новый рекорд.
Напомним, на днях стало известно, что на Эвересте из-за непогоды застряла тысяча человек. Снегопад начался вечером 3 октября и продолжался весь день 4 октября. Сильный снег заблокировал доступ к тибетской стороне горы.