Снежные "пончики": ученые показали уникальное природное явление (фото)

Ученые показали уникальное природное явление, которое называется снежные рулоны/пончики или снежки ветра. Это несколькослойные свертки снега, внутри которых обычно имеется пустота. Они могут быть как большими, так и малыми.

Об этом пишет Национальный Антарктический научный центр.

Снігові "пончики" / Фото Сергія Глотова, Національний антарктичний науковий центр (9 фото)

Редкое явление, поражающее красотой

Как отмечают в Центре, такое явление достаточно редко, в том числе и для Антарктики. Впрочем, встретить его можно не только здесь. Это связано с тем, что для образования снежных завитков нужно, чтобы совпало несколько факторов:

два разных слоя снега: нижний – подмерзший или покрытый ледовой коркой, он будет как подкладка; верхний – свежий, рыхлый и мокрый, который должен укрывать нижний, но не прилипать к нему;

температура воздуха – близка к точке таяния льда (т.е. несколько выше 0°С);

сила ветра должна быть такой, чтобы перемещать комья снега – но не разрушать их.

в большинстве своем для формирования "пончиков" нужен склон – тогда они легче сворачиваются.

"Необходимость совпадения всех этих достаточно специфических условий как раз и делает снежные свитки уникальным явлением, которое нечасто увидишь. Поскольку в середине свертка снег – свежий и имеет небольшую плотность, то он легко выветривается, оставляя отверстие (иногда оно образуется сразу при заворачивании снежного одеяла)", – подытожили специалисты.

Ранее в Киеве на озере Вербное на Оболони заметили редкое природное явление – водное торнадо.

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