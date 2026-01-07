Снежный коллапс в Европе: аэропорты Амстердама и Парижа отменили сотни рейсов

Аэропорт Амстердам-Схипхол / © Getty Images

Аэропорт Амстердам-Схипхол, один из крупнейших авиаузлов Европы, отменил по меньшей мере 700 рейсов из-за снегопадов и порывистого ветра, которые уже несколько дней подряд вызывают серьезные перебои в авиасообщении.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации администрации аэропорта, более тысячи пассажиров были вынуждены провести ночь в терминалах. Для них обустроили временные места для сна и обеспечили завтраком. Ожидается, что в течение дня количество отмененных рейсов может возрасти.

Неблагоприятные погодные условия на этой неделе повлияли на работу транспорта в разных частях Европы. Во Франции 6 января в результате дорожно-транспортных происшествий, вызванных гололедом, погибли пять человек.

Министр транспорта Франции сообщил, что утром 7 января из-за сильных морозов и снегопадов было отменено около 100 рейсов в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже и еще около 40 — в аэропорту Орли.

Из-за опасных дорожных условий в Париже и окрестных пригородах временно остановили работу автобусного транспорта, в то же время большинство линий метро и пригородного железнодорожного сообщения продолжали функционировать.

Метеорологическая служба Météo France объявила предупреждение о сильных снегопадах и гололеде в 38 из 96 департаментов материковой Франции и на Корсике. В некоторых регионах уже зафиксировали от 3 до 7 см снежного покрова.

Синоптики называют эту волну похолодания «редкой для сезона по интенсивности». Власти ранее призвали жителей Парижского региона ограничить поездки и, по возможности, перейти на дистанционную работу.

Что известно о снежной непогоде в Европе?

Европу охватила аномальная непогода: из-за сильных снегопадов и гололеда погибли по меньшей мере шесть человек во Франции и Боснии. Ледяной шторм парализовал авиасообщение: в аэропортах отменены сотни рейсов. Дорожный и железнодорожный коллапс усилился сбоем IT-систем в Нидерландах и приостановлением движения Eurostar. Метеорологи предупреждают об ухудшении ситуации 7 января, а власти вводят оранжевый уровень опасности в десятках департаментов.