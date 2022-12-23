Снежный шторм разрушает Рождество американцев: отменены тысячи авиарейсов

Более 1,5 миллиона человек в США и Канаде из-за непогоды остались без электроэнергии.

В пятницу зимний шторм "Эллиотт", который может принести исторически низкие температуры на выходных, повлек за собой отмену более 4300 рейсов в США. Еще 5200 авиарейсов в стране были задержаны.

Об этом сообщает Forbes.

Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждение о сильном морозе для Северной Луизианы, Центральной Миссисипи, Центральной Алабамы, Северной Флориды и Юго-Западной Джорджии.

По данным Poweroutage, по состоянию на 13:30 (по местному времени) пятницы более 1,5 миллиона человек остались без электроэнергии в США и Канаде. Больше всего отключений света в Северной Каролине (176569), за ней следуют Вирджиния (149524), Теннесси (124153), Мэн (119412) и Нью-Йорк (100346).

Сильный снег ожидается в частях Висконсина, Иллинойса, Индианы, Мичигана и Огайо и, по прогнозам, переместится на северо-восток в эти выходные, сообщила метеорологическая служба. На северо-западе Тихого океана ожидается сильный ледяной дождь.

Из-за отмены и задержки авиарейсов миллионы американцев вынуждены менять свои планы на Рождество. Пассажиры испытывают трудности с тем, чтобы перебронировать билеты и вовремя прибыть к месту празднования. Рейсы в этом году были более заполнены, чем раньше, даже до того, как шторм нарушил графики путешествий.

"Мы слышим о том, что количество путешествий все еще снижается, на пять или десять процентов, но многие люди, возможно, не осознавали, что количество полетов действительно уменьшилось примерно на 15 или 20 процентов", — сообщил CNN Скотт Киз из компании, занимающийся бронированием билетов.

Напомним, ранее на востоке Канаде выпало сразу 70 сантиметров снега, что стало рекордом почти за 80 лет.

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