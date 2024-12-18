Европейские политики должны посмотреть правде в глаза и честно говорить с обществами, что если сегодня условно не разрешить удары дальнобойными Taurus или другим оружием по России, то через несколько лет уже европейцы будут сидеть в окопах в Балтии. А предоставление разрешения на такие удары может предотвратить войну для них.

Об этом сказал руководитель ЦПL СНБО Андрей Коваленко.

"Это непопулярно, потому что европейские общества очень боятся войны. На этом играет Россия, поэтому поддерживает тех, кто убаюкивает людей "отсутствием эскалации" и трансформирует каждое сильное решение по военной помощи Украине в страшилку войны для Европы", — пояснил он.

Впрочем, это розовые очки. В планах России и ее союзников, подчеркнул Коваленко, прямое столкновение с НАТО.

"Смелы те политики, которые способны честно объяснить европейским обществам, что именно готовность и сильные решения сейчас, милитаризация — это инструмент предотвратить боевые действия на территории ЕС", — завершил представитель СНБО Андрей Коваленко.

Напомним, россияне информационно вмешиваются в политическую жизнь Германии. Их стратегия достаточно проста – через собственные сети они будут навязывать нарратив о "кандидате мира" и "кандидате войны".

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