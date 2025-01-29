Снижение цен на нефть: министры ОПЕК+ провели срочную встречу

Руководитель Министерства энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман и несколько его коллег по организации ОПЕК+ провели переговоры после призыва президента Соединенных Штатов Дональда Трампа снизить цены на нефть.

Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что представитель Саудовской Аравии провел встречу с иракским премьером Хаяном Абдель-Гани и ливийским премьером Халифой Абдулсадеком в Эр-Рияде.

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Саудовский министр и его ливийский коллега обсудили "укрепление совместных усилий по поддержанию стабильности мировых энергетических рынков", которые будут служить их интересам. Также представитель Саудовской Аравии обсудил сотрудничество со своим иракским коллегой.

Журналисты пишут, что Саудовский министр также встретился в Эр-Рияде с министром энергетики ОАЭ Сухаилом аль-Мазруи для неформальных переговоров.

Ранее сообщалось, что Китай и Индия прекратили закупки российской нефти из-за резкого роста стоимости перевозок после введения новых санкций США.

Также мы информировали, что президент США Дональд Трамп будет договариваться с властями Саудовской Аравии о снижении цен на нефть.

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