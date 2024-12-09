Снижение мобилизационного возраста до 18 лет в Украине: в Госдепе США заявили о своей четкой позиции

В случае снижения возраста мобилизации в Украине до 18 лет, эти новобранцы будут экипированы полностью.

Об этом сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время ежедневного пресс-брифинга Государственного департамента США 9 декабря.

По его словам, эта позиция Вашингтона донесена до Киева.

"Мы говорили с Киевом о ситуации, которая разворачивается на востоке Украины. Решение о численности и составе вооруженных сил Украина принимает самостоятельно. Что мы можем сказать точно, если они захотят мобилизовать больше военных, то мы и наши союзники их экипируем и обучим", — сказал он. Миллер.

Напомним, как сказали в Верховной Раде Украины, никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста в Украине до 18 лет не рассматривают. Член комитета ВР по национальной безопасности Федор Вениславский также добавил, что не рассматривают в ВР и принудительную мобилизацию женщин.

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