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Снизилась стоимость отправки посылок из Польши в Украину: сколько теперь нужно заплатить

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Снизилась стоимость отправки посылок из Польши в Украину: сколько теперь нужно заплатить

Фото: Укрпочта

Из Польши в Украину доставка EMS-отправлений снизилась на 75%.

Стоимость отправки посылок из Польши в Украину снизилась на 75%. Сроки доставки - в среднем до 14 дней.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

"Недавно мы говорили об углублении сотрудничества с Poczta Polska, а уже сегодня – о важном шаге в этом направлении. Теперь тарифы на доставку EMS-отправлений до 20 кг из Польши в Украину снижены на 75% Отправка товаров или помощи в Украину становится дешевле и доступнее", — рассказали в пресс-службе “Укрпочты”.

Отправка в один килограмм стоит 42 злотых (316 гривен), до пяти килограмм — 52 злотых (391 гривна). Рассчитать стоимость доставки можно на сайте. Отправлять посылки можно из отделений, принимающих EMS.

Напомним, что "Укрпочта" и Почта Польши объявили об углублении сотрудничества. Первым шагом стало подписание двустороннего меморандума, предусматривающего углубление сотрудничества по ключевым направлениям.

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