Снизили зависимость от России: США поставят в ЕС 15 млрд кубометров газа уже в этом году

Снизили зависимость от России: США поставят в ЕС 15 млрд кубометров газа уже в этом году

О подписании соглашения объявлено сегодня.

США подписали соглашение с Европейским Союзом на поставку не менее 15 млрд кубометров газа в виде сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году. Таким образом, ЕС пытается снизить зависимость от российского газа.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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О подписании соглашения объявлено на совместной пресс-конференции президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Мы собираемся вместе, чтобы уменьшить зависимость Европы от российской энергетики… Мы не должны субсидировать жестокое нападение Путина на Украину", — сказал Байден.

"Обязательства США предоставить ЕС 15 мл кубических метров СПГ в этом году является большим шагом в этом направлении", — сказала фон дер Ляен.

Согласно соглашению, страны-члены ЕС будут работать над обеспечением спроса на 50 млрд. кубометров американского СПГ по меньшей мере до 2030 года. Импорт СПГ из России в последние годы составил примерно 14-18 млрд кубометров в год.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о принятом решении обязать покупателей газа из "недружественных" стран покупать рубли на российском рынке и платить за поставки газа в российских рублях.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг требование России по расчетам за российский газ в рублях. Он напомнил, что большинство договоров предполагают уплату в евро или долларах.

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