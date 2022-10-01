Снизит зависимость от России: между Грецией и Болгарией заработал газопровод

Между Грецией и Болгарией заработал газопровод, который будет транспортировать в Европу газ из Азербайджана.

В субботу, 1 октября, Греция и Болгария приступили к эксплуатации газопровода, который поможет снизить зависимость государств Юго-Восточной Европы от российского газа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На церемонию открытия трубопровода прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она выразила мнение, что газопровод ограничит возможность Москвы оказывать давление на членов Европейского союза и другие страны.

"Этот газопровод изменяет правила игры. Он изменяет правила игры для Болгарии и энергетической безопасности Европы. И это значит свободу. Это означает свободу от зависимости от российского газа", — сказала она.

Трубопровод протяженностью в 182 километра соединяется с Трансадриатическим газопроводом, поставляющим природный газ из Азербайджана.

Через интерконнектор Греция-Болгария (IGB) в Болгарию будет транспортироваться 1 миллиард кубометров азербайджанского газа.

Начальная пропускная способность трубопровода – 3 млрд кубометров в год. В планах впоследствии увеличить его до 5 млрд кубометров. Газопровод может поставлять нероссийский газ в Сербию, Северную Македонию, Румынию и далее в Молдову и Украину.

Напомним, что в Гданьске (Польша) открыли газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд м³ в год из Норвегии.

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