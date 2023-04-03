Сносило атвомобили и падала плитка: Россию всколыхнуло мощное землетрясение

По данным очевидцев, во время подземного толчка люди выбегали на улицу.
В России 3 апреля произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,9, а толчки ощущались у берегов Камчатки.
Об этом сообщает местное Министерство внутренних дел.
В настоящее время оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловске-Камчатском и Вылючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе.
По данным очевидцев, во время подземного толчка люди выбегали на улицу, сносило автомобили. В соцсетях распространяются видео последствий — обвалившаяся кафельная плитка и потолочный пластик внутри помещений, разбитые упавшие с прилавков магазинов товары.
По состоянию на утро информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Напомним, ранее в Забайкальском крае РФ, где бушевал степной пожар, пронесся огненный смерч.
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