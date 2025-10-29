Снова "аналоговнет": Россия провела испытания подводного "Посейдона"

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин снова прибегает к ядерному шантажу, рассказывая о новейших видах вооружений. В этот раз глава Кремля заявил, что Россия провела испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон», который, по его словам, оснащен ядерной энергетической установкой.

Об этом он заявил во время встречи с военными в госпитале имени Мандрика в Москве.

Путин не скрывал восторга от новой разработки, отдельно отметив ее уникальность. По его словам, «Посейдон» — это аппарат с ядерной энергетической установкой.

«Такого в мире нет», — заявил диктатор.

Но главным элементом угроз явилось сравнение «Посейдона» с другой разработкой российского ВПК — межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», прозванной на Западе «Сатана-2».

«Мощность „Посейдона“ значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты „Сармат“», — похвастался Путин.

Кроме новых испытаний Посейдона, Путин не забыл упомянуть и о Сармате. Он анонсировал, что эти ракеты, которые Россия уже давно обещает поставить на вооружение, скоро поступят на боевое дежурство.

Что известно о ракете РС-28 «Сармат»

РС-28 «Сармат») — это российская стратегическая ракетная система пятого поколения шахтного базирования.

Согласно заявленным характеристикам, эта трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета имеет поразительную дальность — до 18 000 км, что позволяет ей достигать целей практически в любой точке планеты.

Главная опасность «Сармата» заключается в его способности нести огромную полезную нагрузку — до 10 тонн. Это позволяет оснащать ракету 10-ю боевыми блоками индивидуального наведения. Мощность заряда каждого блока составляет 750 килотонн, а суммарная мощность всех боеголовок достигает 7,5 мегатонн. Российская пропаганда часто называет ее гиперзвуковым оружием, поскольку ракета может выступать носителем гиперзвуковых планирующих боевых блоков.

Первый официальный испытательный запуск «Сармата» состоялся 20 апреля 2022 года. 1 сентября 2023 г. в России заявили о принятии комплекса на боевое дежурство.

Напомним, президент РФ Владимир Путин также сделал заявление о ракете «Буревестник», назвав ее достижением российской науки. По его словам, оружие имеет «безусловные преимущества», а применяемые в ракете ядерные технологии могут быть использованы как в военной, так и в гражданской сфере, в частности в месячной программе.