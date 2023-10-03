Снова что-то кажется: в Брянской области РФ якобы уничтожили "летательный аппарат самолетного типа"

Россию снова атаковали.
Российские власти сообщили о том, что «прекращена попытка «украинских террористов» совершить атаку с помощью БПЛА», — говорится в сообщении местного губернатора в социальных сетях.
Мол, «беспилотный летательный аппарат самолетного типа» уничтожен над Трубчевским районом «силами ПВО» Министерства обороны РФ.
Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают. Спасибо нашим «подразделениям ПВО!» – заявил российский губернатор Александр Богомаз.
Напомним, ранее неизвестные диверсанты устроили "хлопок" в Московской и Калужской областях.
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