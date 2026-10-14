"Снова играешься?": Сикорский жестко обратился к Маску из-за сбоев Starlink в Украине

Сикорский жестко обратился к Маску / © Associated Press

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На фоне последних новостей о перебоях в работе спутниковой сети Starlink в Украине с жестким заявлением в адрес Илона Маска выступил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Свое заявление политик опубликовал в сети X.

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Сикорский жестко обратился к Илону Маску из-за сбоев Starlink в Украине

В своем аккаунте в X политик публично обратился к американскому миллиардеру.

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«Эй, Илон Маск, ты снова играешься в политику со своими продуктами? Как твои европейские клиенты, мы наблюдаем за тобой», — написал министр Радослав Сикорский.

Сикорский так намекнул, что Польша выделяет миллионы долларов на работу Starlink в Украине.

Тем временем фактические сбои в обслуживании уже ощутили непосредственно на передовой. Проблемы со связью подтверждают военнослужащие 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, которые выполняют задачи на Гуляйпольском направлении.

По их наблюдениям, при управлении беспилотниками сигнал может полностью исчезать на 10–20 секунд, как только аппарат развивает скорость 110–120 км/ч. Операторы БпЛА подчеркивают, что вынужденное снижение скорости для сохранения контакта делает украинские дроны значительно более легкой целью для россиян.

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В Украине резко ограничили Starlink

Напомним, в ночь на 14 октября в Украине резко ухудшилась работа спутниковой связи Starlink. По данным общественного деятеля Сергея Стерненко и советника президента Сергея «Флэша» Бескрестнова, компания SpaceX без предупреждения ввела ограничение скорости работы терминалов во время движения.

У части военных связь исчезала уже на скорости 60–70 км/ч, в то время как обычные гражданские терминалы продолжали работать в штатном режиме.

Новые лимиты затронули именно «военный пакет» услуг StarShield. Из-за внезапных ограничений украинские Силы обороны испытали проблемы с координацией, что привело к срыву ряда важных военных миссий.

Сергей Стерненко и Сергей «Флэш» предположили, что такие действия не являются случайными и могут быть связаны с текущей политической ситуацией, в частности, возможным обращением администрации президента США Дональда Трампа к компании Илона Маска.

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