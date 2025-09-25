Реклама

После досрочных парламентских выборов в 2021 году большинство в парламенте Молдовы сформировало прозападную партию президентки Маи Санду «Действие и солидарность» (PAS), получив 63 места (из 101 мандата). Другие — блок социалистов и коммунистов, и партия «Шор» — получили 32 и 6 мест соответственно. В июне 2023 года пророссийскую партию «Шор» беглого коррупционера Илана Шора признали неконституционной и запретили. А глава Партии социалистов — бывший президент Молдовы и давний друг Путина Игорь Додон — ведет на эти выборы новый «Патриотический избирательный блок».

Какие партии, по данным свежих опросов, могут преодолеть проходной 5-7% барьер (для партий это 5%, для блоков — 7%) на парламентских выборах 28 сентября? Исследование CBS Research указывает, что за партию PAS президентки Май Санду готовы проголосовать 29,7% избирателей. На втором месте «Патриотический блок» Додона — 13,2%. И на третьем — «Наша партия» Ренато Усатого — бывшего мэра города Бельцы, популиста, высказывающегося за нормальные отношения как с Россией, так и с Западом — с 7,5%.

Как видим, политсила Май Санду почти наверняка потеряет монобольшинство в следующем составе парламента. К тому же опросы свидетельствуют, что около 26% избирателей еще не определились, за кого будут голосовать. Если добавить к ним 5,5% тех, кто не поддерживает ни одну из партий, и 6,7% отказавшихся отвечать получаем около 40% избирателей, не имеющих четких политических предпочтений. Это создает большую неопределенность результатов парламентских выборов в Молдове. К тому же стоит напомнить, что победу Маи Санду на президентских выборах год назад обеспечили преимущественно голоса диаспоры.

Так насколько высок риск пророссийского реванша в Молдове после парламентских выборов 28 сентября? Как Россия дестабилизирует страну? И к каким вызовам готовиться Украине? Читайте в материале ТСН.ua.

Лагеря в Сербии: как РФ пытается сорвать выборы

За эти четыре года после последних парламентских выборов в 2021 году в Молдове многое изменилось, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако едва ли не единственное остается неизменным — Москва не жалеет никаких ресурсов, чтобы свернуть Кишинев с проевропейского курса и вернуть его к орбите Кремля.

ТСН.ua писал, как накануне президентских выборов в Молдове в октябре 2024 года Россия вливала десятки миллионов евро в различные пропагандистские и дестабилизационные кампании, пытаясь сорвать как сами выборы, так и конституционный референдум о вступлении страны в ЕС, который проходил в один день с самими выборами. Тогда молдавские стражи порядка заявляли, как десятки молодых людей из Молдовы проходили «инструктаж» в Москве, чтобы организовать массовые беспорядки на акциях протеста в стране.

Однако в 2025 году, в преддверии парламентских выборов в Молдове, Россия пошла еще дальше. В понедельник, 22 сентября, менее чем за неделю до дня голосования за новый парламент, Майя Санду выступила с экстренным обращением к нации, заявив, что Россия тратит сотни миллионов евро на покупку сотен тысяч голосов избирателей по обеим берегам Днестра и за рубежом, и сотни людей получают деньги, чтобы спровоцировать беспорядки.

В тот же день руководители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Виктор Фуртуне, полиции Виорел Чернеуцяну и Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяце заявили о задержании 74 человек (у большинства это мужчины в возрасте 19-45 лет), подозреваемых в прохождении подготовки в лагерях. парламентских выборах.

По словам Фуртуне, в этих лагерях участников, получавших по 400 евро, обучали обращению с огнестрельным оружием и спецсредствами. Виорел Чернеуцяну добавил, что инструктажем занимались россияне, а некоторых молдаван убедили поехать в Сербию под предлогом паломничества, затем втягивая в подготовку к беспорядкам. Мустяце также отметил, что СИБ идентифицировала двух сотрудников спецслужб РФ, которые непосредственно вербовали и проводили инструктаж: офицера ГРУ Андрея Павлова и еще одного по прозвищу Бес.

Журналисты под прикрытием: тайная сеть влияния

На этой неделе BBC и Bloomberg обнародовали свои журналистские расследования о попытках и масштабах вмешательства России в парламентские выборы в Молдове 28 сентября.

Так, за информацию издания Bloomberg, получившее соответствующие документы, еще весной этого года Кремль согласовал стратегию подрыва победы партии PAS Маи Санду для устранения ее от власти. Она, в частности, предусматривала масштабные манипуляции через соцсети и вербовку граждан Молдовы как внутри страны, для протестов, так и из диаспоры за деньги, потому что для политсилы действующей президентки голоса диаспоры имеют определяющее значение.

Команда же BBC пошла еще дальше, инфильтрировавшись в одну из таких пророссийских сетей влияния, обнаружив, что она имеет связь с некоммерческой организацией Евразия, которая связана с Иланом Шором. И он, и эта «Евразия» под санкциями США и Британии за участие во вредных операциях влияния, организованных Кремлем, и коррупцию. В частности, журналистам BBC удалось связаться с координатором пророссийской сети по имени Алина Жук из Приднестровья, которая за последние несколько лет неоднократно посещала Москву.

«Жук сообщила Ане (корреспондентке BBC под прикрытием — Ред.), что ей будут платить $170 в месяц за публикацию постов в TikTok и Facebook накануне выборов, и что деньги она будет получать через „Промсвязьбанк“ — российский государственный банк, находящийся под санкциями. Ну, просили публиковать необоснованные обвинения, в частности, что нынешнее правительство Молдовы планирует фальсифицировать результаты выборов, что президент Санду способствует торговле детьми…», — говорится в расследовании BBC.

Журналисты добавляют, что пророссийское влияние в соцсетях, направленное на Молдову, состоит по меньшей мере из 90 аккаунтов TikTok (некоторые из них маскируются под новостные агентства), которые опубликовали тысячи видеороликов, набравших в общей сложности более 23 млн просмотров и 860 тыс. лайков с января этого года. Сравнивая с населением Молдовы — это лишь 2,4 млн человек.

Опасность для Украины: Путин и еще один «фронт»

Нынешние парламентские выборы в Молдове — это не просто тест для самой Молдовы, ведь многие молдаваны сталкиваются с высокой инфляцией и разочарованы политикой правящей партии, но и для региона в целом. Эксперты и аналитики давно предупреждают: если PAS президентки Санду не обеспечит себе большинство в новом составе парламента, а опросы свидетельствуют, что вряд ли на это стоит надеяться, пророссийские силы могут просто взорвать курс на евроинтеграцию изнутри. Или страна погрузится в политический хаос и пойдет на еще одни парламентские выборы, что даст России еще больше возможностей для проведения взрывных и дестабилизационных кампаний.

Для Украины это создает незаурядные вызовы. Кроме того, что Кишинев является нашим «партнером» по евроинтеграции, вдобавок через Молдову мы импортируем топливо, в частности дизель, и экспортируем с/х продукцию. К тому же, не стоит забывать, что в оккупированном Приднестровье до сих пор дислоцируется оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1000 человек — наследница советской 14-й армии — и 500 российских «миротворцев», которые, по версии Кремля, просто охраняют состав с более чем 2 тыс. человек. км от границы с Украиной.

«Если Россия получит контроль над Молдовой, последствия будут опасны… Европа остановится на границе с Молдовой. Европейские средства остановятся на реке Прут. Свобода передвижения может исчезнуть. Наша земля может стать плацдармом по проникновению в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован. Это их планы, и они говорят о них открыто», — сказала Майя Санду в обращении к нации в понедельник, 22 сентября.

Сразу после заявлений президентки и молдавских правоохранителей о дестабилизационных и взрывных действиях Кремля, в российской Службе внешней разведки обвинили ЕС в попытке оккупировать Молдову, а НАТО — в подготовке размещения своих сил в Одесской области для запугивания Приднестровья. ТСН.ua уже писал, что в отличие от Украины, Молдова не имеет общей границы с Россией. Силы обороны Украины разрушили планы Путина захватить Одесскую область и пробить коридор в оккупированное Россией Приднестровье с последующей оккупацией Молдовы. Но это не значит, что в Кремле похоронили эту идею.