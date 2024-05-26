Снова присоединился к помощи: по какому пути в Украину направляют западное оружие

В Украину посылают западную военную помощь через польский аэропорт Жешув. Он стал эпицентром процессов Запада по вооружению нашего государства.

Об этом пишет издание The Sunday Times.

Как отмечается, аэропорт охраняют системы ПВО Patriot. Туда их направили спустя несколько недель после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время из-за того, что РФ начала "давить" на Харьковщину, западные партнеры Украины начали снова направлять нашим военным оружие, которое вошло в пакеты помощи на 61 миллиард долларов. Великобритания и Дания также пообещали выделить сотни миллионов долларов на оружие.

Ранее Жешувская взлетная полоса обслуживала около 100 пассажирских рейсов в неделю. Сейчас там приземляется военная и грузовая авиация. Активность военной авиации выросла на 167%, а британские самолеты приземляются едва ли не самое активное, после самолетов из США. Однако подробности, как Великобритания и другие партнеры перемещают военный груз, остаются засекреченными.

Напомним, что украинские военные филигранно сбили российский Су-25.

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