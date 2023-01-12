Снова пылает: в Москве сгорел трехуровневый буксир "Адлер" (видео)

Пожары в России в последнее время не утихают.

Снова пожар. Под утро 12 января на одном из речных вокзалов Москвы вспыхнул трехуровневый буксир "Адлер".

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Так отмечается, что это произошло напротив Северного речного вокзала российской столицы. Пожар на судне был потушен. Информации о пострадавших нет.

Пожар загорелся в машинном отделении буксирного судна. О причинах возгорания не уточнили.

В сети также появились фотографии и видео с места событий.

Пожары в РФ

Напомним, что в последнее время в России, развязавшей против Украины широкомасштабную войну, стало больше пожаров. Они ежедневно загораются в разных регионах страны-агрессора на складах, предприятиях и в ТЦ. Так, только за последние дни в Москве было несколько таких случаев. Там 10 января горели складские помещения. А 6 января возгорание произошло и в одном из корпусов здания Министерства иностранных дел РФ.

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