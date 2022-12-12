Снова пылает: в России горит склад предприятия, где хранили каучук (фото, видео)

Россия продолжает полыхать, пожары в последнее время стали очень часто встречаться в разных регионах страны-агрессора. Так, утром 12 декабря вспыхнул ТЦ в Балашихе Московской области, а в Нижнекамске сгорел склад предприятия, где хранили каучук.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

"Пожары в России и не думают останавливаться: в Нижнекамске сгорел склад предприятия "Нижнекамскнефтехим". Там хранили каучук", — говорится в сообщении.

Пожар начался в цехе №1532, где лежала готовая продукция. Площадь пожара составила 6000 квадратных метров, по итогам огонь разрушил здание. Причины пожара пока неизвестны.

Пожары в РФ

Напомним, что в последнее время в России стало больше пожаров. За последние дни под Москвой сгорели два ТЦ. В ночь на 9 декабря сгорел "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе возле границы Москвы и Московской области. 12 декабря в Балашихе Московской области вспыхнул пожар в торговом центре "Стройпарк".

Также 9 декабря в российском Барнауле загорелся шинный завод. Площадь возгорания составляла около 1 тыс. кв. м. Предприятие производит шины под известным брендом Nortec.

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