Снова скандал с Польшей: украинку публично раздели до белья в аэропорту Варшавы

Скандал в аэропорту Шопена в Варшаве: украинцы массово жалуются на травлю в Польше и начинают обходить страну

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Украинку заставили раздеться до шорт и бюстгальтера во время проверки в Варшавском аэропорту им. Шопена.

О скандале рассказала украинская художница Анастасия Снисаренко-Ержиковская. Инцидент произошел с ее дочерью Полиной.

Она подчеркнула, что ее дочь заставили раздеться не в отдельной комнате, а просто в общем зале на глазах других людей.

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«Как вы думаете, в аэропорту какой страны может произойти следующее? На паспортном контроле раздевать молодую девушку, оставив на ней из одежды бюстгальтер и шорты? Не в отдельной комнате, а прямо в общем зале? Это не нарушение прав человека? Не унижение ли это женщины? Это произошло только в Варшаве, в аэропорту Шопена с нашей дочерью Полиной», — сообщила она.

Женщина назвала такие действия унизительными и подвергла сомнению их законность.

«Так те, кто так горячо защищает действия некоторых политиков и критикует действия наших, просто живите в реальном мире, а не выдуманном вами же самими», — подытожила она.

В комментариях украинцы поддержали эту семью и рассказали, что сами неоднократно сталкивались с травлей украинских пассажиров в польских аэропортах.

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Некоторые комментаторы отмечают, что теперь стали обходить Польшу и едут через Венгрию или Молдову.

Напомним, на днях в Польше разгорелся скандал после случая в общественном транспорте, где мужчина запугивал украинских школьниц и требовал, чтобы они вернулись в Украину. Видео с инцидентом обнародовали в соцсетях.

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