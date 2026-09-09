Снова Ухань: ученые зафиксировали вспышку неизвестного и опасного вируса, от которого нет лекарства

В Китае клещи распространяют новый опасный вирус

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Неизвестный ранее вирус был обнаружен в четырех восточных и центральных провинциях Китая , в том числе и в пресловутом регионе Хубэй с центром в городе Ухань, где началась пандемия коронавируса. Лабораторные исследования официально подтвердили наличие этой опасной инфекции у 329 местных пациентов.

Об открытии нового возбудителя болезни пишет Daily Mail.

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Симптомы и последствия болезни

Ученые назвали новый возбудитель ровирусом азиатского длиннорогого клеща (ALTNV). У большинства инфицированных пациентов фиксировали лихорадку, постоянную усталость и серьезные желудочно-кишечные расстройства.

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"Эти результаты подтверждают, что ALTNV является недавно идентифицированным клещевым вирусом, связанным с человеческой лихорадкой", - заявила эксперт по биобезопасности Сяо-Ай Чжан.

У 38% больных медики дополнительно диагностировали тромбоцитопению, которая провоцирует потенциально смертельные внутренние кровотечения. Пока специфического лечения или вакцины против этой инфекции просто не существует.

Угроза двойного инфицирования

Сам по себе новый возбудитель ни разу не привел к смерти пациентов, однако ситуация кардинально изменяется при наличии сопутствующих болезней. Китайские врачи обнаружили 38 человек, одновременно зараженных вирусом ALTNV и еще одной опасной клещевой инфекцией DBV.

«Коинфекция вирусом DBV, очевидно, существенно усиливает тяжесть заболевания», — пояснила Сяо-Ай Чжан.

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Из-за такого двойного инфицирования 7 пациентов умерли, что составило более 18% этой группы больных. Осложнения чаще всего проявлялись посредством острых респираторных проблем и серьезного нарушения работы почек.

Распространение опасных клещей

Исследователи проанализировали образцы от 47 000 клещей из 15 различных китайских провинций и обнаружили возбудитель более 1% насекомых. Лабораторные эксперименты на мышах успешно доказали, что азиатские длиннорогое клещи способны передавать этот вирус млекопитающим через укус.

Азиатские дорогие клещи являются эндемичным видом для Восточной Азии (Китай, Япония, Корея). Но ученые предупреждают, что эти насекомые очень распространены и уже успели стать инвазивным для других континентов. Таких опасных клещей обнаружили на территории 21 штата в США, а также в Австралии и Новой Зеландии.

По имеющимся научным данным, азиатского длиннорогого клеща в Украине пока не зафиксировано . В нашей стране распространены другие опасные виды, преимущественно иксодовые клещи, являющиеся переносчиками болезни Лайма (боррелиоза) и клещевого энцефалита.

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Напомним, комары могут переносить опасный вирус . В Украине уже зафиксировали первые два случая лихорадки Западного Нила.

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