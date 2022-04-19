Снова "воскрес": Шойгу впервые за три недели появился на публике

Снова "воскрес": Шойгу впервые за три недели появился на публике

Министр обороны РФ в последнее время не часто появляется на публике.

Министр обороны страны-агрессорки Серий Шойгу впервые через три недели появился на публике, выступив на коллегии минобороны РФ.

Об этом пишет российская служба BBC.

Шойгу считает, что Россия "поочередно выполняет план освобождения" "ДНР" и "ЛНР", а Соединенные Штаты и другие западные страны делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны. Также он возмутился "нарастающими объемами поставок иностранного вооружения" в Украину.

Отметим, что Шойгу в последнее время не часто появляется на публике или делает публичные заявления. В последний раз он говорил на публике 29 марта. Поэтому в СМИ и соцсетях регулярно распространяют слухи об ухудшении его состояния здоровья.

Напомним, 14 апреля российский бизнесмен Леонид Невзлин, сейчас проживающий в Израиле, сообщал, что Шойгу попал в больницу с инфарктом.

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