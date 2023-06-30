Снова за старое: Лукашенко во время выступления вспомнил карты и угрожал Западу

Белорусский диктатор заявил, что у него есть карты, на которых обозначены "центры принятия решений".

Самопровозглашенный президентБеларуси Александр Лукашенко начал угрожать странам Запада "ударами по центрам принятия решений", которые якобы известны и отмечены на картах.

Об этом Лукашенко заявил во время выступления в честь Дня независимости Беларуси, передает " БелТА ".

Диктатор заявил, что якобы страны Запада "кладут голову на ядерную гильотину и рассчитывают, что состоятся малой жертвой".

"Сейчас стало модно говорить о центрах принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам известны до миллиметра. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мной на военных картах", — добавил Лукашенко.

Диктатор заявил, что если государственности и независимости Беларуси и России будет угрожать опасность, то "ответ будет адекватным".

"Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу", — пригрозил диктатор.

Отметим, что Лукашенко, пытаясь оправдать российскую войну против Украины и свое непосредственное участие в агрессии, обещал показать "карты, откуда на Беларусь готовилось нападение". Эта фраза диктатора стала мемом и использовалась для многих шуток в сети.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сейчас непосредственной угрозы наступательных действий наземными силами со стороны Беларуси нет. Однако Северная группировка украинских войск готова к повышению оборонных способностей.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин принес на встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко копию самой первой ядерной бомбы СССР.

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