Снова завершает войну за 24 часа: Трамп объяснил, как заставит Зеленского и Путина заключить соглашение

Трамп рассказал, как будет добиваться прекращения войны между Россией и Украиной и снова заверил, что может это сделать через 24 часа.

Предыдущий президент США и вероятный кандидат на следующих выборах от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает настаивать, что "завершит войну в Украине за 24 часа".

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп похвастался, что у него хорошие отношения как с Владимиром Зеленским, так и с диктатором Путиным, и добавил, что президент Байдена "не способен иметь дело с мировыми лидерами".

"Это умные люди, в частности Макрон из Франции. Я могу перечислить весь список людей, включая Путина... Эти люди резкие, жесткие и в общем-то злобные. Они на вершине своей игры", — заявил предыдущий президент Соединенных Штатов.

Журналистка спросила Трампа: "Вы сказали, что можете закончить войну в Украине через 24 часа. Как бы вы это сделали?"

"Я бы сказал Зеленскому: "Довольно (англ. "no more" – Ред.). Вы должны заключить соглашение". Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим ему (Зеленскому. – Ред.) очень много. Мы собираемся (дать Украине. – Ред.) больше, чем они когда-либо получали, если придется. Я заключу сделку за один день. За один день", – ответил Трамп.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его снова изберут президентом США. Также он "анонсировал" Третью мировую войну.

Кроме того, Дональд Трамп посоветовал Украине "уступить территории" и заявил, что Путин "несколько ослаблен".

В ответ Владимир Зеленский напомнил, что Трамп не завершил войну в Украине, когда был президентом. Зеленский заверил, что Украина не согласилась бы в завершение войны в обмен на свои территории.