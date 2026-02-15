Снял рясу: "горячий священник" ушел из церкви ради секса (фото)

Дон Альберто Раваньяни

Реклама

Известный итальянский священник и звезда соцсетей Дон Альберто Раваньяни объявил о решении оставить священнический сан. Причиной он назвал нежелание больше жить в условиях обязательного целибата, который, по его словам, заставляет духовенство игнорировать собственную природу и потребность в близости.

Об этом пишет издание The Times.

32-летний Раваньяни, который служил в Милане, получил известность среди молодежи благодаря активности в TikTok и Instagram. В своих видео он демонстрировал нетипичный для духовного лица образ жизни: занятия спортом, посещение вечеринок, юмористические сообщения и откровенные разговоры о ежедневной рутине священника. Он также признавался, что иногда использовал искусственный интеллект для подготовки проповедей.

Реклама

Впрочем, за образом «современного пастыря» скрывался внутренний кризис. В воскресенье Раваньяни публично сообщил, что больше не может совмещать служение церкви с требованием полного сексуального воздержания.

Дон Альберто Раваньяни

«Я считаю лицемерием то, что моя потребность в любви, моя сексуальность и способность строить отношения с другим человеком не считаются чем-то прекрасным в рамках церкви», — заявил он.

Дон Альберто Раваньяни

Дон Альберто Раваньяни

Дон Альберто Раваньяни

Реакция церкви и общества

Заявление вызвало резонанс в католических кругах Италии. Консервативные издания назвали этот шаг логическим следствием «искаженного понимания священства», тогда как в Миланской диецезии ограничились сдержанным комментарием, признав, что решение Раваньяни болезненно восприняли многие верующие.

Путь Альберто к церкви начался в 17 лет после сложного периода одиночества. В 25 он принял священный сан, а во время пандемии стал известным благодаря онлайн-проповедям. Кроме того, Раваньяни является автором трех романов, один из которых имеет полуавтобиографический характер.

Реклама

Кризис целибата

Бывший священник признался, что после рукоположения имел интимные контакты, что только усилило внутренний конфликт. Он публично поставил ряд вопросов относительно реальной жизни духовенства, отметив, что многие священники вынуждены вести двойную жизнь.

По его словам, проблема не является единичной. В 2014 году группа женщин даже обращалась к Папе с просьбой отменить целибат, ведь находились в тайных отношениях со священниками. В прошлом году другой итальянский клирик также оставил сан, заявив о депрессии и алкоголизме, вызванных одиночеством.

Возможны ли изменения

Обязательный целибат в Католической церкви действует с XII века. Хотя Папа Франциск ранее отмечал, что в женитьбе священников нет богословского противоречия, нынешнее руководство Ватикана занимает более консервативную позицию и не планирует менять эту практику.

Сам Альберто Раваньяни заявил, что намерен оставаться публичным лицом, работать с молодежью и развивать собственные проекты. По его словам, церковь рано или поздно будет вынуждена пересмотреть свое отношение к целибату, поскольку современный мир меняется значительно быстрее, чем религиозные институты.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что блогер-священник из Днепра приравнял гражданский брак к «проституции без денег».