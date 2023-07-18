Снял трусы и намылился: в Польше голый мужчина шокировал женщин и детей (фото)

В Польше в городе Гнезно мужчина мылся с гелем для душа в местном городском озере. Прохожих разозлило, что он на глазах у женщин и детей снял трусы и за этим все наблюдали.

Об этом пишет epoznan.pl.

Инцидент произошел в субботу около 21:00. Родители с колясками, прогуливавшимися в районе пляжа на озере Виняры, могли "любоваться" молодым человеком, решившим помыться в водоеме. Сначала он намылил голову, потом все тело, а дальше снял трусы и начал мыться.

Обнаженный мужчина моется на глазах у прохожих. Фото: epoznan.pl.

Женщина, которая была на прогулке с ребенком, которой не понравилось такое зрелище, написала жалобу. По ее мнению, здесь должны вмешаться службы. Не только потому, что мужчина раздевался, но и потому, что он загрязнял воду.

Санэпидемстанция в Польше признала, что один такой случай не нарушит экологическое равновесие в озере, но добавила, что такое купание нужно делать в ванне. В санитарной инспекции объяснили, что в озерах случаются и другие инциденты – мойка автомобилей, а также купание собак.

Раздевание и мытье в озере на людях может быть расценено как непристойное поведение.

Напомним, в Польше туристам, которые решили прокатиться по стране на такси, грозит лишение свободы.

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