Снятие ограничений на удары по РФ: Зеленский изложил США и Британии все детали

Владимир Зеленский предостерег от затягивания процесса расширения зоны поражения западным оружием по РФ, а также от "политического решения" по снятию ограничений.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с главами дипломатии США и Великобритании в среду изложил им очень "прямое и детальное" видение того, какое снятие ограничений на дальнобойные удары по России необходимо Украине.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в четверг, передает "Европейская правда".

Зеленский сказал, что Украина на этой встрече по дальнобойному оружию была "очень подготовлена, очень убедительна и очень детальна". И партнеры, по его словам, "все детали сигналы от меня лично воспринимали".

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Зеленский предостерег от затягивания процесса расширения зоны поражения западным оружием по РФ, а также от "политического решения" по снятию ограничений.

"Затягивание этого процесса (об использовании нами соответствующего оружия) приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на территорию России", – сказал Зеленский.

По его словам, "если снимаются ограничения партнерами, то очень бы хотелось, чтобы это была стратегия победы Украины, а не политическая стратегия".

"Снимать ограничения – значит снимать ограничения. А если будет предложено снятие ограничений на соответствующую дальность, к которой враг уже применил свои военные цели, как я сказал, то это тогда исключительно политическое решение, чтобы снять это давление от партнеров других стран и от Украин, и от журналистов на страны, которые должны это решение принять", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украине необходимо так применять западное оружие, чтобы сбивать военные цели.

"Если снимается ограничение на какое-то оружие, к которому нет ракет – это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия", – резюмировал Зеленский, добавив, что был в этом "очень прямой вчера" в разговоре с партнерами.

Напомним, эксперт-международник, глава ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что США могут разрешить бить ракетами по РФ, если будет факт использования иранских ракет по Украине.

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