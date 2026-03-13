Снятие санкций с РФ: в Великобритании ответили, повторят ли они шаг США

Минфин США временно ослабил санкции в отношении российской нефти

Министр энергетики Великобритании Майкл Шенкс заявил, что правительство не будет ослаблять санкции в отношении российской нефти.

Об этом сообщает BBC.

"Правительство Великобритании не будет ослаблять санкции против России. Мы категорически не можем допустить, чтобы Путин, сидя в Кремле, расценил это (снятие санкций — ред.) как возможность инвестировать в военную машину", — сказал Шенкс.

Санкции против РФ - какая позиция США

Правительство Соединенных Штатов Америки официально разрешило отгружать и продавать российскую нефть (и нефтепродукты), которую успели загрузить на танкеры до 12 марта 2026 года.

Соответствующую временную лицензию №134 «О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов происхождением из Российской Федерации, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 г.» выдало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В документе говорится, что разрешение будет действовать до 11 апреля 2026 года. Оно относится даже к той нефти, которая принадлежит компаниям, уже находящимся под жесткими санкциями США (согласно актам 31 CFR 587 и 589).

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал Дональда Трампа «щенком» президента России Владимира Путина после того, как Соединенные Штаты сняли санкции на российскую нефть во время войны с Ираном. Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что решение носит временный характер.