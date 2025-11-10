Снятие украинских флагов: президент Чехии сделал заявление

Президент Чехии Петр Павел / © Associated Press

Реклама

Президент Чехии Петр Павел заявил, что украинские флаги как символ солидарности должны оставаться на государственных зданиях, однако самым плохим сигналом было бы сворачивание реальной поддержки Украины.

Об этом Петр Павел сказал во время визита в Карловарский край.

«Флаги были вывешены как символ солидарности со страной, которую атаковало агрессивное государство. И в этом ничего не изменилось — Украина до сих пор является жертвой российской агрессии. Поэтому пока не будет достигнут мир, наша поддержка не должна ослабевать», — ответил Павел на вопрос журналистов о недавнем снятии украинского флага со здания парламента новым председателем Палаты депутатов Томио Окамурой.

Реклама

В то же время, он отметил, что значительно большей проблемой стало бы сворачивание материальной, финансовой или военной помощи Киеву.

«Если такая помощь прекратится, это будет иметь прямые последствия — человеческие жертвы, ранения, разрушения. Поэтому поддержка Украины должна продолжаться — это не только акт солидарности, но и отражение ценностей, которые мы должны придерживаться как демократическая страна», — сказал президент.

Ранее заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек заявил, что украинские флаги должны постепенно исчезнуть с фасадов государственных зданий, поскольку, по его словам, они уже выполнили свою символическую функцию.

А новый глава Палаты депутатов Томио Окамура (SPD) на прошлой неделе приказал снять украинский флаг со здания парламента — он висел там с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Представители предыдущей коалиции раскритиковали этот шаг, назвав его «позорным» и «проявлением трусости».