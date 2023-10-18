"Со смертью Путина ситуация может ухудшиться": Жданов высказался о давлении РФ на Украину даже без диктатора

Смерть нынешнего президента РФ может повлиять на ситуацию на фронте даже в худшую сторону. Но и сейчас нет свидетельств того, что Путин собирается умирать.

Со смертью главы Кремля Владимира Путина война России против Украины может стать еще более напряженной.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время эфира на своем YouTube-канале.

"Нужно с ним бороться, а не ждать его смерти. Но я вам скажу, что ситуация может измениться еще в худшую сторону. Потому что обычно переходный момент между диктатурой и более демократическим преобразованием страны – он может отличаться большей жесткостью именно диктаторских законов, если сразу не произойдет надлом", – заметил Жданов.

К примеру, он привел ситуацию в Северной Корее и на Кубе, объяснив, что в этих странах диктаторы умирают, но вместо них приходят новые.

По мнению Жданова, не нужно исключать версию с двойником Путина.

"Где настоящий Путин уже никто не знает. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время даже с его смертью, если им удастся ее скрыть и двойник будет выполнять какое-то время обязанности, ничего не изменится — они будут давить на нас", — добавил Жданов.

Он подчеркнул, что война для России стала способом выживания.

"Если они сейчас закончат эту войну, это может послужить сигналом для развала "Рашистской Федерации". В этом не заинтересован практически никто кроме нас. Переходный период может оказаться еще более тяжелым, более жестоким со стороны "Эрефии". Ну, а дальше может быть во что бы то ни стало: от развала "Эрефии", полного развала, до демократических преобразований", — добавил эксперт.

Напомним, государство-агрессорка Россия усиливает ядерный шантаж, отозвав ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний. Подробности о заявлении главы Кремля Владимира Путина 5 октября читайте в материале " Россия отзывает ратификацию Договора о запрещении ядерных испытаний – что это значит ".

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