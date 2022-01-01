Со световыми шоу и грандиозными фейерверками: как мир встречал 2022 год (фото, відео)

Празднование Нового года начинается в Кирибати и завершается на Самоа.
2022 год уже пришел почти во все уголки нашей планеты.
ТСН.ua собрал фотографии и видео, как Новый год встречали в разных странах мира.
Так, первыми 2022 год встретили острова в Тихом океане. В 12:00 31 декабря по киевскому времени праздновать начали на островах Лайн – группа из 11 коралловых островов, среди которых и Остров Рождества и часть территории островного государства Кирибати в Полинезии.
В 13:00 по киевскому времени Новый год пришел в Новую Зеландию (остров Чатем) и Антарктиду, в 14:00 по Киеву 2022-й посетил Дальний Восток России, в частности Камчатку.
В Окленде (Новая Зеландия) празднование украсило грандиозное лазерное шоу.
Happy New Year!— BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2021
Auckland, Новый Zealand welcomes в 2022 с light show разработали по городу Harbour Bridge и Sky Tower https://t.co/sJoatS5eVU pic.twitter.com/fv5aC4uj8U
В 14:30-15:00 по Киеву Новый год с грандиозными фейерверками встретила Австралия.
Fireworks в Сиднее как Australia marks the beginning of 2022— BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2021
Sydney Harbour Bridge был bathed in colours recognise efforts of key workers during the pandemic https://t.co/btpbjnzj47 pic.twitter.com/nmBaGoguzt
В 17:00 2022 год пришел в Японию, Южную Корею и КНДР. Затем в Китай и Индонезию. Дальше Индия. В 21:30 по Киеву Новый год добрался до Армении, Азербайджана и Грузии.
В Сеуле (Южная Корея) из-за пандемии второй год подряд отменили ежегодную церемонию звона в огромный колокол. Япония 2022 год традиционно встретила с салютами.
Северная Корея празднование также начала с фейерверков и флагов страны.
В полночь Новый год встретила Украина. А вместе с нами и Румыния, Греция, Турция, Израиль и Финляндия.
01:00 (по Киеву) 1 января Новый год наступил в странах Западной и Центральной Европы, а также на части Африки.
Великобритания и Португалия вошли в новый год через два часа после Киева.
В 04:00 по киевскому времени праздновать год Тигра начали в Бразилии.
В 6 утра 2022 год пришел в Восточную Канаду и на острова Карибского бассейна, а также часть Южной Америки.
В 07:00 Новый год наступил в Канаде (Оттава) и США (Вашингтон, Нью-Йорк).
Самоа встретит Новый год самым последним – в 13:00 1 января по Киеву.