Собака два месяца просидела возле тела своего мертвого хозяина в горах

Путешественник из Колорадо, США, пропавший без вести два месяца назад, был найден мертвым вместе со своей еще живой собакой.

Об этом пишет Fox News.

71-летний Рич Мур из Пагоса Спрингс отправился в поход со своей собакой в горы Сан-Хуан на юго-западе Колорадо, недалеко от своего дома, 19 августа. Однако Мур так и не вернулся домой, и поисковая группа начала обследовать местность с вертолетов. Его машину нашли, но мужчину нигде не было видно.

Однако спустя почти два месяца официальные лица подтвердили, что 30 октября местный охотник обнаружил тело пропавшего мужчины в водосборном бассейне Нижнего Бланка. Маленький Джек Рассел Мура, Финни, также был обнаружен живым рядом с телом путешественника.

Собака два месяца просидел у тела своего хозяина / Фото: Chantel Hammer/Facebook

Причина смерти Рича еще не подтверждена, но подозрений в убийстве нет. После того, как Финни был найден, преданного пса отвезли к ветеринару, прежде чем он воссоединился со своей семьей.

Эта история растрогала многих пользователей Facebook:

Удивительно, что собака осталась с ним. Они действительно лучшие друзья человека

О боже мой… Его милая собачка оставалась с ним более двух месяцев? Посылаю молитвы за его семью. Спасибо за вашу работу по его поиску и за то, что вы помогли этой семье найти хоть какое-нибудь завершение

Так грустно и в то же время так хорошо, что маленький Джек Рассел оставался с ним все эти недели... Иногда трагедии напоминают нам о связи между человеком и его лучшим другом

Напомним, прощальная речь пилота самолета довела пассажиров до слез. Он выступил с обращением перед выходом на пенсию.

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