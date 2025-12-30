ТСН в социальных сетях

Собака пробежала 12 километров через весь город: что её заставило

В Австрии испуганная петардой собака остановила движение на федеральной трассе.

Собака пробежала 12 км: что ее заставило

Собака пробежала 12 км: что ее заставило / © соцмережі

В австрийском городе Энс домашний любимец устроил масштабную спасательную операцию после того, как испугался взрыв петарды. Животное перепрыгнуло садовое ограждение и начало продолжительное бегство, которое длилось более четырех часов.

Об этом пишет BILD.

Как сообщили в издании, маршрут собаки оказался поразительным: он пробежал через весь город, преодолел мост над Дунаем и выскочил на федеральную трассу в направлении Линца. В общей сложности четырехлапый преодолел около 12 километров.

Чтобы предотвратить трагедию, полиция была вынуждена ограничивать движение транспорта на трассе, заставляя водителей ехать со скоростью пешехода. В конце концов, с помощью неравнодушного прохожего, беглеца удалось поймать в Маутгаузене. Животное доставили в полицейский участок, где его вскоре забрала владелица.

