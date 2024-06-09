Собака прошла более 6 км, чтобы спасти попавшего в ДТП хозяина – фото

В штате Орегон, США, собака пробежала почти 6,5 километров, чтобы позвать на помощь. Ее хозяин вместе с другими домашними питомцами попал в аварию на горной дороге.

Об этом пишет The Guardian.

Брендон Гарретт ехал со своими четырьмя собаками в округе Бейкера, недалеко от места, где в кемпинге отдыхала его семья.

Как сообщили в офисе шерифа округа, мужчина не справился с управлением на резком повороте и слетел с насыпи.

Гарретт выжил, но авария оставила его в затруднительном положении и заставила ждать и надеяться на помощь. Одна из его собак побежала в кемпинг. Дорога туда составила 4 мили (около 6,5 км). Появление собаки заставило родных беспокоиться за Брэндона, поэтому они решили начать поиски и уже на следующее утро нашли пикап слетевшего в ручей мужчины.

Но добраться до него не удалось из-за сложного рельефа, поэтому семья вызвали на помощь спасателей, которые с помощью бензопилы смогли проложить тропу к месту аварии. Затем использовали спасательное одеяло и веревку, чтобы вытащить Гаррета из оврага.

Спасательная операция / Фото: Baker County Sheriff's Office

Спасательная операция / Фото: Baker County Sheriff's Office

Мужчину нашли примерно в 100 метрах от места, где произошел несчастный случай, вместе с тремя другими его собаками, также живыми.

Гаррету оказали первую помощь, а позже отвезли на машине скорой помощи в вертолет, который доставил его в местную больницу. О состоянии здоровья Гаррета и полученных травмах не сообщалось.

Напомним, во время взлета загорелся пассажирский самолет с почти 400 пассажирами на борту (видео).

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