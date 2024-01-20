Собака с шестью лапами: врачи провели успешную операцию по ампутации лишних конечностей — фото

В Великобритании ветеринары провели успешную операцию по ампутации лишних конечностей спаниелю по кличке Ариэль, у которой был врожденный порок – шесть лап.

Об этом пишет BBC.

Ариэль нашли брошенной на парковке супермаркета в городе Пембрукшир в сентябре 2023 года – 11-недельная собака сразу попала на первые полосы британских СМИ. Неравнодушные люди со всего мира собрали 15 000 фунтов (около $19 тысяч), что позволило сделать операцию, изменившую ее жизнь.

Хирургам также удалось спасти все четыре "нормальные" конечности собаки. Ведь были опасения, что одну из них тоже придется ампутировать.

Спаниель, которому ампутировали лишние конечности

Майки Лолор является основателем и руководителем зоозащитной организации Greenacres Rescue вблизи Гаверфордвеста, который принял Ариэль после того, как ее обнаружили на улице одинокой, похудевшей и испуганной, рассказал, что компьютерная томография показала, что у Ариэль только одна почка, что увеличивало сложность лечение.

"Из-за наличия двух тазобедренных суставов с одной стороны таз Ариэль так и не сформировался должным образом. В результате ее обычная задняя правая лапа практически не имела мышечного тонуса, поэтому существовала вероятность, что ее тоже придется ампутировать", — пояснил Майки Лолор.

Спаниель, которому ампутировали лишние конечности

По его словам, к счастью, ампутация нужной конечности не понадобилась, она в последнее время укрепилась.

Ариэль назвали в честь персонажа диснеевской "Русалочки", потому что ее частично сросшиеся дополнительные лапы напоминали хвост русалки.

"Было две процедуры, которые длились около двух часов, но обе прошли хорошо. На следующий день она встала, ходила, ела и пила. Теперь нам просто нужно держать кулаки, чтобы у нее не было никаких инфекций, но она действительно в лучших руках", — сказал господин Лолор.

Господин Лолор выразил надежду, что Ариэль выпишут из клиники в эти выходные и она вернется домой в свою приемную семью на западе Уэльса.

Напомним, беспрецедентный штамм гриппа поражает сотни видов животных – следующими могут быть люди.

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