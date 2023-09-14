Собака спасла женщину от киллера, который хотел уколоть ей смертельную дозу героина: кто ее заказал (фото)

Если бы не любимец, она была бы уже мертвой.

Британка рассказала, как собака спасла ее от убийства киллером.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Однажды ночью Трейси Девоншир разбудил ее стаффордширский бультерьер по кличке Принцесс и женщина обнаружила, что над ней нависает старый друг Трефор Джонс.

Он признался, что бывший парень Трейси Мухтар Лейл предложил заплатить ему 15 тысяч фунтов стерлингов, чтобы он убил ее, введя Трейси смертельную дозу героина.

Трейси Девоншир / Фото: The Daily Star

Трейси сказала: "Мухтар или Мак, как я его называла, думал, что я все еще употребляю наркотики, на которые он меня подсадил, когда мы были вместе два десятилетия назад. Он представлял, что я буду жить в нищете. Но Трефор нашел меня живущей в безупречной квартире. После того, как Принцесс разбудила меня, Трефор не смог довести дело до конца. Он сказал, что я совсем не плохой человек. Мак не учел, что я изменила свою жизнь", — поделилась она.

На прошлой неделе Мухтара Лейла приговорили к пожизненному заключению, а Джонса приговорили к восьми годам лишения свободы за смертоносный сговор. Теперь Трейси высказалась впервые.

45-летняя женщина из Хитчина, Хартфордшир, начала отношения с Лейлом в начале 2000-х. Она по уши влюбилась в Мака, торговца наркотиками, которому сейчас 53 года.

Мухтар Лейл / Фото: The Daily Star

Она сказала: "Я так любила Мака", – вспомнила Трейси. "Это была одна из причин, по которой я закрывала глаза и никогда не сообщала о нем, когда он стал жестоким и властным. Я не чувствовала, что у меня есть выбор. Мак был дилером, и он заставил меня воровать в магазине, чтобы заплатить за наркотики, от которых я быстро начала от него зависеть".

И только после семи лет совместной жизни она и Мак наконец-то разорвали отношения.

Но все испортилось после того, как она столкнулась с ним на улице в 2021 году и яростно закричала на него, когда он стоял со своей маленькой дочерью.

Она сказала: "Возможно, мне не следовало ничего говорить. С Маком была его маленькая девочка, ей было около четырех или пяти лет. Но этот монстр на долгие годы превратил мою жизнь в ад".

Трейси больше ничего об этом не думала, но это явно разозлило Лейла, потому что именно тогда он приказал убить ее. Через несколько дней у нее на пороге появился старый приятель, и она предложила ему ночлег.

Трефор Джонс / Фото: The Daily Star

Однажды ночью она проснулась от воя своей любимицы и обнаружила, что над ней стоит Трефор.

"Когда Трефор сказал мне, что он здесь, чтобы убить меня, я подумала, что слышу разные вещи. Далее он сказал, что Мак хотел моей смерти, и что он предложил ему 15 000 фунтов стерлингов, чтобы он меня убил. Я не могла поверить, что после нашей глупой разборки на улице Мак решил, что я заслуживаю смерти. Трефор был в смятении. Он сказал, что я прекрасная хозяйка и он не смог этого сделать. Он был киллером, нанятым, чтобы убить меня, но на самом деле я поблагодарила Трефора за то, что он рассказал мне. Я была благодарна. Если бы не он, я была бы мертва", — отметила женщина. "Я испытала такое облегчение. Моя история звучит как что-то из голливудского фильма, но знать, что люди поверили мне, значит так много. Принцесс спасла мне жизнь той ночью. Я не сомневаюсь, что именно благодаря ей я пережила сговор моего злого бывшего с целью убить меня стоимостью 15 000 фунтов стерлингов".

Принцесс / Фото: The Daily Star

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