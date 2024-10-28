Собака умерла в самолете после того, как ее пересадили с первого класса в эконом: хозяин подал в суд

Мужчина утверждает, что бортпроводники проигнорировали его просьбу, и теперь требует наказания.

Владелец французского бульдога утверждает, что его питомец умер во время полета из-за того, что испугался, когда его пересадили с первого класса в эконом.

Об этом пишет Metro.

Майкл Контилло рассказал, что купил два билета в первый класс авиакомпании Alaska Airlines для себя и своего отца, чтобы их собаки имели больше пространства и были окружены меньшим количеством пассажиров.

Но незадолго до вылета из Нью-Йорка 1 февраля "стюардесса Alaska Airlines и еще один неизвестный мужчина попросили истца и его отца перейти в 11-й ряд самолета в целях безопасности", — говорится в иске, который Контилло подал 16 октября. Контилло утверждал, что его собаки "спокойны", но не будут такими, когда самолет будет переполнен людьми.

"Перемещение собак сделало бы их очень тревожными и возбужденными, что привело бы к чрезвычайно опасным проблемам с дыханием и сердцем", — говорится в жалобе, поданной в Высший суд округа Сан-Франциско. "Такое изменение может быть смертельным для собаки, особенно перед изменением высоты".

Майкл Контилло с собаками / Фото: Facebook/legalontech.com

Контилло утверждает, что бортпроводники проигнорировали его просьбу, а одна из его собак, Эш, "сразу начала дышать очень быстро и тяжело, с заметной обеспокоенностью".

По его словам, ему приказали закрыть переноску для животных, и он увидел, что Эш "прекратил двигаться, но не смог проверить, что с ним, пока не набрал определенную высоту".

Когда самолет приземлился в международном аэропорту Сан-Франциско, тело Эша было в состоянии трупного окоченения, которое наступает примерно через четыре часа после смерти собак. В жалобе отмечалось, что перелет через всю страну длился пять часов.

Сын и его отец начали плакать, когда узнали о смерти Эша, и никто из членов экипажа "не остановился, чтобы выразить беспокойство, выразить соболезнования или проявить малейшую долю сострадания", — говорится в иске.

Собаки Майкла / Фото: Facebook/legalontech.com

По данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации, собаки с короткими носами, такие как бульдоги, имеют более высокий риск гибели в самолетах, чем щенки с мордами обычной длины, которые не сталкиваются с таким количеством респираторных проблем.

Контилло рассказал, что перед полетом он отвез обоих своих бульдогов в ветеринарную больницу, где ему сказали, что они оба здоровы.

В иске против Alaska Airlines обвиняется небрежность, нарушение контракта, небрежное причинение эмоциональных страданий и небрежное наблюдение. Контилло требует возмещения ущерба, размер которого должен быть определен во время судебного разбирательства.

Это не первый случай за последние годы, когда на борту самолета американской авиакомпании умирает собака. В 2018 году 10-месячный французский бульдог умер после того, как его хозяева были вынуждены разместить переноску с животным в верхнем отсеке самолета авиакомпании United Airlines, летевшего из Хьюстона в Нью-Йорк. Владельцы заявили, что слышали, как собака лаяла, но не смогли проверить, что с ней из-за турбулентности, и утверждали, что собака была мертва, когда они ее достали. Авиакомпания United Airlines заявила, что возьмет на себя полную ответственность за смерть щенка.

Напомним, женщина отомстила соседям, не убирающим за собакой фекалии. Она похвасталась своей затеей.

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