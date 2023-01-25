Собака застрелила хозяина: в США произошел смертельный случай в авто

В США погиб 30-летний мужчина, которого, вероятно, застрелил пес. По заявлению местной полиции, американец получил выстрел в спину из ружья, на которое наступил его четырехлапый друг.

Об этом сообщает NBCnews.

"Пес наступил на винтовку, лежавшую на заднем сиденье грузовика, в результате чего она выстрелила, и пуля попала в спину Смита (умерший мужчина — ред.), который в то время был на переднем пассажирском сиденье, — сказал полицейский.

По его словам, работники экстренной медицинской помощи провели сердечно-легочную реанимацию, однако безуспешно. Мужчина скончался на месте происшествия.

Полицейские также сообщили, что за рулем был знаком умершего. Он не пострадал.

Расследование продолжается. Правоохранители предполагают, что это был несчастный случай.

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