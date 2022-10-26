Собчак сбежала из России: ведущая стала подозреваемой по делу "Ростеха"

Собчак ввела в заблуждение оперативников, купив билеты в Дубай и Турцию, хотя сама отправилась через Беларусь в Литву.

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак уехала из страны, а ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главный редактор журнала "Татлер" Ариан Романовский были задержаны в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ.

Романовского и Суханова подозревают в вымогательстве, и обоим должны 26 октября избрать меру пресечения.

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В то же время по делу о вымогательстве состоялись обыски в элитном коттеджном поселке "Горки-8", где проживала сама Собчак. Она стала подозреваемой по делу о вымогательстве в госкорпорации "Ростех", сообщили в правоохранительных органах. За это ей грозит до 15-ти лет колонии.

"Собчак подозревается по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо "Ростеха", – сказал источник среди правоохранителей.

Задержать Собчак по месту жительства не удалось. По сообщениям российских медиа, она отправилась в Минск и оттуда – в Литву.

Также сообщается, что якобы за сутки до обысков у Суханова Собчак была предупреждена об этом, поэтому успела пересечь границу.

При этом телеведущая запутала оперативников, приобретя перед отъездом разные авиабилеты.

"Она уехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через Интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге она въехала в Литву через Беларусь", – сообщил источник.

Информацию о своем отъезде она не подтверждала, но и не опровергала.

Заметим, в Сети появилось видео обыска в автомобиле Собчак. На кадрах зафиксировано, как оперативники проверяют салон и осматривают бардачок Mercedes V-класса. За этим следит муж ведущей Константин Богомолов.

Напомним, в начале октября Собчак, якобы выступающая против войны в Украине, устроила скандал в Грузии из-за лозунга "Слава Украине".

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