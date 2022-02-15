"Соберем весь мир, чтобы противостоять": Байден пригрозил России дать "мощный ответ" в случае полномасштабного нападения

"Соберем весь мир, чтобы противостоять": Байден пригрозил России дать "мощный ответ" в случае полномасштабного нападения

Джо Байден выразил жесткую поддержку ВСУ и предупредил РФ о серьезных последствиях в общественно-экономической сфере.

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме пригрозил России "мощным ответом", если Кремль решится напасть на Украину.

Об этом американский лидер сказал, выступая с обращением по поводу ситуации вокруг Украины, в понедельник, 15 февраля.

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"Жесткие" санкции против России

Байден заверил, что США и союзники готовы ввести "жесткие санкции" против России. Соединенные Штаты Америки предупредили о серьезных последствиях для экономики и промышленности РФ.

"Если Россия пойдет вперед, мы соберем мир для того, чтобы противостоять этой агрессии. США и союзники готовы включить мощные санкции, которые не были включены в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Мы будем оказывать давление на основные индустрии, на финансовое сектор. Мы готовы это сделать сразу. Это разрушит возможность России конкурировать экономически и стратегически", — подчеркнул президент Америки.

"Северный поток-2"

Также он предупредил, что в случае нападения Российской Федерации на территорию Украины, российский газопровод "Северный поток-2" будет заблокирован. "Когда речь идет о "Северном потоке-2", который должен транспортировать газ из России в Германию, если будет новое вторжение, он не состоится", – подчеркнул президент Байден.

Жесткая поддержка украинской армии и вероятное усиление НАТО

Джо Байден обратился к чиновникам России со словами "не обманывайте себя" и заверил о беспрецедентной поддержке Вооруженных сил Украины. "Мы поддерживаем ВСУ через оборонные поставки, делимся разведывательной информацией, проводим обучение", — отметил он.

" Не обманывайтесь. США будут защищать территорию НАТО. Нападение на одну из стран НАТО является нападением на всех. 5-я статья является священной США уже направили военных для того, чтобы укрепить восточный фланг НАТО . Наши союзники также усиливают свои оборонные возможности ", – сказал Байден.

Напомним, глава Белого дома обратился к россиянам и подчеркнул, что ни США, ни Украина не представляют угрозы для российского народа.

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