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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Собираетесь в Польшу — готовьте деньги: при въезде придется иметь больше налички — что задумали

Министерство внутренних дел Польши разработало проект постановления, в несколько раз повышающий минимальные суммы средств, необходимых иностранцам для пересечения границы, проживания, обучения и лечения в стране.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Граница с Польшей

Граница с Польшей / © Associated Press

Министерство внутренних дел и администрации Польши инициирует существенное повышение финансовых требований к иностранцам, планирующим въехать на территорию республики. Соответствующий проект постановления уже обнародован на сайте правительственного центра законодательства страны.

Об этом пишет Gazetaprawna.pl.

Действующие до сих пор суммы не пересматривались еще с 2016 года. Как поясняют авторы документа, за это время цены на товары и услуги значительно возросли, что обесценило предыдущие нормативы и требует их срочной адаптации к реалиям рынка.

Новые нормы для коротких и длительных поездок

Согласно новому проекту постановления:

  • Для визитов до 4 дней: иностранец должен иметь при себе не менее 1000 злотых (ранее требовалось всего 300 злотых).

  • Для пребывания более 4 дней: минимальная сумма растет до 300 злотых на каждый день пребывания (вместо действующих 75 злотых в сутки).

В пояснительной записке отмечается, что такие изменения приведут финансовые требования Польши к среднему уровню других стран Шенгенской зоны со схожими ценами, в частности, Болгарии, Хорватии, Литвы и Эстонии.

Требования для туристов, студентов и лиц на лечении

Для отдельных категорий граждан, у которых часть расходов уже оплачена или покрывается принимающей стороной, также предусмотрено повышение лимитов:

  • Участники туринфотуров, лагерей, соревнований, пациенты и сезонные работники: вместо 20 злотых в день потребуется по меньшей мере 130 злотых на каждый день пребывания (но не менее 650 злотых за весь период).

  • Студенты, ученые и слушатели курсов: для въезжающих для обучения или исследований сумма на первые два месяца проживания возрастет с 1270 злотых до 2020 злотых.

Разработчики проекта отмечают, что подъем финансовой планки для студентов до 2020 злотых правительство также приводит этот показатель в соответствие с минимальным прожиточным уровнем, определенным польским законодательством о социальной помощи.

Ожидается, что новые правила и суммы вступят в силу через 30 дней после официального опубликования постановления.

Напомним, «Укрзалізниця» объявила о запуске новых международных поездов в Польшу. Один из рейсов №23/24 Киев-Холм станет флагманским и будет иметь имя историка и главы Украинского Центрального Совета Михаила Грушевского.

Ранее мы писали о том, что Польша может перенести пограничный контроль с Украиной на свою территорию, если из-за ухудшения ситуации ситуации проверки на восточной стороне границы станут опасными.

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