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Собираетесь в Польшу — готовьте деньги: при въезде придется иметь больше налички — что задумали
Министерство внутренних дел Польши разработало проект постановления, в несколько раз повышающий минимальные суммы средств, необходимых иностранцам для пересечения границы, проживания, обучения и лечения в стране.
Министерство внутренних дел и администрации Польши инициирует существенное повышение финансовых требований к иностранцам, планирующим въехать на территорию республики. Соответствующий проект постановления уже обнародован на сайте правительственного центра законодательства страны.
Об этом пишет Gazetaprawna.pl.
Действующие до сих пор суммы не пересматривались еще с 2016 года. Как поясняют авторы документа, за это время цены на товары и услуги значительно возросли, что обесценило предыдущие нормативы и требует их срочной адаптации к реалиям рынка.
Новые нормы для коротких и длительных поездок
Согласно новому проекту постановления:
Для визитов до 4 дней: иностранец должен иметь при себе не менее 1000 злотых (ранее требовалось всего 300 злотых).
Для пребывания более 4 дней: минимальная сумма растет до 300 злотых на каждый день пребывания (вместо действующих 75 злотых в сутки).
В пояснительной записке отмечается, что такие изменения приведут финансовые требования Польши к среднему уровню других стран Шенгенской зоны со схожими ценами, в частности, Болгарии, Хорватии, Литвы и Эстонии.
Требования для туристов, студентов и лиц на лечении
Для отдельных категорий граждан, у которых часть расходов уже оплачена или покрывается принимающей стороной, также предусмотрено повышение лимитов:
Участники туринфотуров, лагерей, соревнований, пациенты и сезонные работники: вместо 20 злотых в день потребуется по меньшей мере 130 злотых на каждый день пребывания (но не менее 650 злотых за весь период).
Студенты, ученые и слушатели курсов: для въезжающих для обучения или исследований сумма на первые два месяца проживания возрастет с 1270 злотых до 2020 злотых.
Разработчики проекта отмечают, что подъем финансовой планки для студентов до 2020 злотых правительство также приводит этот показатель в соответствие с минимальным прожиточным уровнем, определенным польским законодательством о социальной помощи.
Ожидается, что новые правила и суммы вступят в силу через 30 дней после официального опубликования постановления.
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