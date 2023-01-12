Собирал данные о войсках НАТО: в Польше задержан российский бизнесмен

В Польше задержан российский бизнесмен. Он собирал данные о войсках НАТО.

Об этом сообщил специальный корреспондент "1+1 медиа Украина" Андрей Цаплиенко со ссылкой на слова заместителя министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.

"В Польше по подозрению в шпионаже был задержан гражданин россии, который жил в стране много лет, а в 2009 году получил статус долгосрочного резидента ЕС. Подозреваемый владел несколькими компаниями и занимался трансграничными перевозками", — отметил Жарин.

Напомним, секретное количество силовиков в центре Киева на чердаках ищет террористов.

В Германии обнаружили шпионов, отслеживавших вооружение и обучение украинских военных

Читайте также: