Собирал данные о войсках НАТО: в Польше задержан российский бизнесмен

Подозреваемый владел несколькими компаниями и занимался трансграничными перевозками.
В Польше задержан российский бизнесмен. Он собирал данные о войсках НАТО.
Об этом сообщил специальный корреспондент "1+1 медиа Украина" Андрей Цаплиенко со ссылкой на слова заместителя министра-координатора спецслужб Станислава Жарина.
"В Польше по подозрению в шпионаже был задержан гражданин россии, который жил в стране много лет, а в 2009 году получил статус долгосрочного резидента ЕС. Подозреваемый владел несколькими компаниями и занимался трансграничными перевозками", — отметил Жарин.
Напомним, секретное количество силовиков в центре Киева на чердаках ищет террористов.
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