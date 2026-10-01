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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Собирали данные о военной базе: в Латвии разоблачили шпионов РФ

Двое латвийских граждан подозревают в сборе информации о базе в Адаже — одной из важнейших военных баз Латвии.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Задержанные собирали информацию для российской военной разведки

Задержанные собирали информацию для российской военной разведки / © Getty Images

В Латвии задержаны двое граждан по подозрению в шпионаже в пользу российской военной разведки и использования частного самолета для наблюдения за армейской базой, на которой размещены силы НАТО.

Об этом сообщает Bloomberg.

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) заявила, что двое граждан Латвии подозреваются в сборе информации о базе в Адаже, военных радарных системах и передвижении самолетов.

По данным СМИ, пара собирала информацию для российской военной разведки ГРУ. Один из подозреваемых даже использовал частный самолет для разведки и аэрофотосъемки базы.

Власти утверждают, что пара осуществляла деятельность, которая могла бы поддерживать действующие в Латвии российские разведывательные и диверсионные группы.

База в Адаже – одна из важнейших военных баз Латвии и местоположение бригады НАТО в стране.

Напомним, румынские правоохранители успешно предотвратили масштабную диверсию, которую готовил российский шпион против военных баз НАТО и украинских грузовых самолетов.

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