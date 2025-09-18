Собирать ли полякам "тревожный чемодан": Костенко об угрозе нападения России на Польшу

Нападение России на Польшу / © РИА Новости

Россия пока не имеет возможности для эффективного вторжения в Польшу.

Об этом сказал политический эксперт Юрий Костенко.

По его мнению, разговоры о таком нападении — это, скорее, «игра на нервах и провокации», а не реальная угроза. Костенко объяснил, какие именно факторы удерживают Кремль от агрессивных действий против страны НАТО.

Защита НАТО и роль Украины

Юрий Костенко отмечает, что для успешного вторжения в Польшу России требуются огромные силы.

«Для этого им нужно завоевать Украину, использовать ресурс и Украины, и Беларуси», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что пока Украина продолжает активные боевые действия и уничтожает врага, у России нет достаточных ресурсов для открытия еще одного, столь мощного фронта.

«Думаю, у них нет таких возможностей», — добавил Костенко.

Сработает ли 5 статья?

Эксперт также упомянул о членстве Польши в НАТО, теоретически защищенном 5-й статьей Альянса. Хотя Костенко и подвергает сомнению, как именно эта статья будет работать на практике, он все же считает ее важным сдерживающим фактором.

Таким образом, главным препятствием для Кремля остается украинское сопротивление. Пока Вооруженные силы Украины борются, Польша может чувствовать себя относительно защищенной от российского вторжения.

Напомним, в ночь на 10 сентября, во время массированной атаки России на Украину, системы противовоздушной обороны и авиация страны были переведены в режим наивысшей готовности. В воздушное пространство Польши залетело более 20 российских дронов, против которых работала ПВО.

В Люблинском воеводстве обломки одного из беспилотников упали на жилой дом, однако никто не пострадал.

На фоне этих событий президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Польше создать систему предупреждения и защиты от российских атак. В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС начинает строительство «стены против дронов».

Впоследствии стало известно, что после вторжения российских БПЛА на территорию Польши НАТО активировало Статью 4 Североатлантического договора.

Кроме того, 15 сентября в Варшаве над правительственными зданиями был сбит дрон. Полиция задержала двух человек — 21-летнего гражданина Украины и 17-летнего гражданина Беларуси, о чем сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.