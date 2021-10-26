Соблазнительная молодая учительница имела секс с 14-летним учеником, а затем соврала о беременности и угрожала его семье

Соблазнительная молодая учительница имела секс с 14-летним учеником, а затем соврала о беременности и угрожала его семье

25-летнюю учительницу заключили в тюрьму за секс со школьником и то, что она развернула кампанию преследований против него и его семьи.

25-летняя учительница из Западного Сассекса, которая имела половые отношения с 14-летним школьником и сказала ему, что беременна, попала в тюрьму. О беременности Фатина Хоссейн соврала после того, как парень избегал ее, а потом придумала еще ряд историй, чтобы "отомстить" семье ученика.

Об этом пишет Daily Mail.

В судебном заседании по делу было заслушано, что отношения учительницы и несовершеннолетнего школьника продолжались месяцами, несмотря на просьбы парня прекратить это.

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В июне 2020 года Хоссейн был арестован за секс с учеником, но затем был освобожден под залог для дальнейшего расследования. После того, как ее уволили, она угрожала мальчику и его семье, используя фальшивые имена, и добавила, что заплатит за "снятие обвинений". Хоссейн, кроме того, утверждала, что беременна.

Женщина также пытался манипулировать его одноклассниками, угрожая хотя бы одному подростку, если тот обратится в полицию.

Затем она создала ряд фальшивых аккаунтов в социальных сетях, используя разные имена, в частности, 14-летней девушки. Используя эту учетную запись, она поддела сообщение между ней и взрослым членом семьи мальчика.

После этого женщина, использовав эти фальшивые аккаунты, пытаясь сделать так, чтобы этого мужчину уволили. А когда и это не удалось, подала в полицию несколько ложных сообщений, ссылаясь на другие ложные аккаунты, чтобы его арестовали.

Свои попытки женщина не оставляла до марта 2021 года, пока не были получены доказательства, свидетельствующие о том, что все обвинения против семьи были сфальсифицированы. Это привело к тому, что ей было предъявлено обвинение и заключено под стражу до суда.

Напомним, в Ивано-Франковске студенты во время онлайн-лекций с включенной камерой занимались сексом.

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